Польша не собирается отправлять войска на Украину, этот вопрос закрыт — Туск

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не рассматривает возможность отправки войск на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии по окончании боевых действий, этот вопрос закрыт. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

«Мы не предполагаем отправку польских военных на территорию Украины», — сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.