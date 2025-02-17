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Польша не собирается отправлять войска на Украину, этот вопрос закрыт — Туск

18:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не рассматривает возможность отправки войск на Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии по окончании боевых действий, этот вопрос закрыт. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

«Мы не предполагаем отправку польских военных на территорию Украины», — сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

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