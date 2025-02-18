За ночь сбиты пять БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
09:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
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