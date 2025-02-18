В РФ предлагают давать до 5 лет тюрьмы за фиктивную выдачу сертификата о знании русского

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет 18 февраля в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать до полумиллиона рублей или наказывать лишением свободы до пяти лет за фиктивную выдачу мигрантам сертификата о знании русского языка. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.