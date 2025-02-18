США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители администрации президента США Дональда Трампа не сообщали Украине, какие вопросы будут подниматься на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Нам не сказали, о чем они хотят говорить, и мы не имеем представления о том, какими интересами Украины они хотят торговаться», — рассказал изданию неназванный украинский чиновник.

Он добавил, что Владимир Зеленский посетит Эр-Рияд в среду, но не будет встречаться с официальными лицами США.