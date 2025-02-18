0
0
174
НОВОСТИ

США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP

16:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители администрации президента США Дональда Трампа не сообщали Украине, какие вопросы будут подниматься на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Нам не сказали, о чем они хотят говорить, и мы не имеем представления о том, какими интересами Украины они хотят торговаться», — рассказал изданию неназванный украинский чиновник.

Он добавил, что Владимир Зеленский посетит Эр-Рияд в среду, но не будет встречаться с официальными лицами США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 18.02.2025
Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
0
49
17:00 18.02.2025
РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио
0
101
16:32 18.02.2025
Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп
0
159
16:12 18.02.2025
В ГД хотят освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода по контракту
0
183
15:32 18.02.2025
В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
0
247
15:12 18.02.2025
В 2024 году количество уголовных дел при реализации нацпроектов увеличилось в 2 раза
0
271
15:00 18.02.2025
ЕС готовит предложения по увеличению странами расходов на оборону — еврокомиссар
0
302
14:32 18.02.2025
Европа создает «антитрамповский интернационал» — Медведев
0
386
14:12 18.02.2025
РФ считает вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева — Песков
0
365
14:00 18.02.2025
Reuters впервые за 3 года запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет
0
398

Возврат к списку