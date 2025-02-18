США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP
16:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители администрации президента США Дональда Трампа не сообщали Украине, какие вопросы будут подниматься на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The Washington Post.
«Нам не сказали, о чем они хотят говорить, и мы не имеем представления о том, какими интересами Украины они хотят торговаться», — рассказал изданию неназванный украинский чиновник.
Он добавил, что Владимир Зеленский посетит Эр-Рияд в среду, но не будет встречаться с официальными лицами США.
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