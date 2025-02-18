0
0
172
НОВОСТИ

Потерявшие имущество жители Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс руб - поручение

19:17 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. Средства будут им поступать до момента полного освобождения региона от ВСУ.

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — сказал глава государства на совещании с кабмином.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:52 18.02.2025
Россия и США создадут спецгруппу для работы по украинскому вопросу - Ушаков
0
235
18:35 18.02.2025
Россия и США договорились начать работу по восстановлению в сфере экономики - МИД РФ
0
275
17:40 18.02.2025
Рубио допустил «историческое партнерство» России и США в экономике
0
381
17:30 18.02.2025
У пары белых медведей в Пермском зоопарке впервые родился детеныш
0
299
17:12 18.02.2025
Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
0
405
17:00 18.02.2025
РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио
0
410
16:32 18.02.2025
Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп
0
439
16:12 18.02.2025
В ГД хотят освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода по контракту
0
405
16:00 18.02.2025
США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP
0
460
15:32 18.02.2025
В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
0
436

Возврат к списку