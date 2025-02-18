Потерявшие имущество жители Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс руб - поручение
19:17 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. Средства будут им поступать до момента полного освобождения региона от ВСУ.
«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — сказал глава государства на совещании с кабмином.
НОВОСТИ
- 18:52 18.02.2025
- Россия и США создадут спецгруппу для работы по украинскому вопросу - Ушаков
- 18:35 18.02.2025
- Россия и США договорились начать работу по восстановлению в сфере экономики - МИД РФ
- 17:40 18.02.2025
- Рубио допустил «историческое партнерство» России и США в экономике
- 17:30 18.02.2025
- У пары белых медведей в Пермском зоопарке впервые родился детеныш
- 17:12 18.02.2025
- Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
- 17:00 18.02.2025
- РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио
- 16:32 18.02.2025
- Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп
- 16:12 18.02.2025
- В ГД хотят освободить от срочной службы бойцов СВО, отслуживших полгода по контракту
- 16:00 18.02.2025
- США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией — WP
- 15:32 18.02.2025
- В Иране предъявили обвинения в шпионаже двум британским подданным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать