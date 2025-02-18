Потерявшие имущество жители Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс руб - поручение

19:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество. Средства будут им поступать до момента полного освобождения региона от ВСУ.

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — сказал глава государства на совещании с кабмином.