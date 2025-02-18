Макрон: Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину
22:30 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche.
«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции, — сказал Макрон. — Франция не ведет подготовку к отправке войск».
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