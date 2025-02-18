0
0
157
НОВОСТИ

Макрон: Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину

22:30 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche.

«Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции, — сказал Макрон. — Франция не ведет подготовку к отправке войск».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:40 18.02.2025
В Белом доме переговоры РФ и США в Эр-Рияде назвали «монументальным шагом» к миру на Украине
0
289
21:10 18.02.2025
Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен спецпредставителем президента РФ
0
301
19:17 18.02.2025
Потерявшие имущество жители Курской области будут ежемесячно получать по 65 тыс руб - поручение
0
400
18:52 18.02.2025
Россия и США создадут спецгруппу для работы по украинскому вопросу - Ушаков
0
465
18:35 18.02.2025
Россия и США договорились начать работу по восстановлению в сфере экономики - МИД РФ
0
501
17:40 18.02.2025
Рубио допустил «историческое партнерство» России и США в экономике
0
608
17:30 18.02.2025
У пары белых медведей в Пермском зоопарке впервые родился детеныш
0
485
17:12 18.02.2025
Рубио подтвердил, что Западу придется отменять санкции против РФ в случае урегулирования
0
601
17:00 18.02.2025
РФ и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне — Рубио
0
592
16:32 18.02.2025
Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп
0
618

Возврат к списку