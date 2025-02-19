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Макрона и Страмера поедут в Вашингтон обсудить Украину - Уолтц

21:50 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ожидают визиты президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон, будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Семь [американских] чиновников были в Европе, в Мюнхене, и разговаривали с нашими европейскими союзниками. На следующей неделе в Вашингтон приедут президент Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами [по урегулированию конфликта на Украине]. Следующим шагом будет формирование технических групп для более детального обсуждения», — подчеркнул Уолтц.

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