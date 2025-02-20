Трамп заявил, что у РФ есть «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает «козырями» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но при этом все равно хочет его завершения. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть „козыри“, потому что они захватили много территории, так что у них есть „козыри“, — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.