Трамп заявил, что у РФ есть «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине
09:05 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает «козырями» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но при этом все равно хочет его завершения. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть „козыри“, потому что они захватили много территории, так что у них есть „козыри“, — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.
НОВОСТИ
- 10:32 20.02.2025
- Товарооборот Индии и России по коридору Север — Юг в 2024 году удвоился — Economic Times
- 10:20 20.02.2025
- Китай работает над системой защиты Земли от опасных астероидов — СМИ
- 10:05 20.02.2025
- «Клика фон дер Ляйен» сделает все, чтобы сохранить санкции против РФ — бельгийский политик
- 10:00 20.02.2025
- Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги
- 09:32 20.02.2025
- В Курской области освобождено около 64% занятой ВСУ территории
- 09:20 20.02.2025
- Мобилизация в ВСУ не позволяет Киеву восполнить потери на поле боя — Генштаб ВС РФ
- 09:00 20.02.2025
- За ночь уничтожены четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
- 22:20 19.02.2025
- Эскалация риторики в адрес Трампа со стороны Зеленского может обернуться для последнего неприятностями
- 21:50 19.02.2025
- Макрона и Страмера поедут в Вашингтон обсудить Украину - Уолтц
- 20:33 19.02.2025
- Европа намерена приостановить действие ряда санкций против Сирии - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать