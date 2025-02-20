Работа по размещению «Орешника» в Белоруссии идет активно — Минобороны
14:12 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия активно работает по вопросу размещения российского комплекса «Орешник» в республике, решение глав государств будет выполнено. Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.
«Мы работаем над этим вопросом. Но детали, к сожалению, на данный момент я рассказать не могу. Работа идет активно. Если главы государств решили, решение будет выполнено», — отметил представитель Минобороны.
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