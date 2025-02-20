США рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе — NBC

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой. Об этом сообщил американская телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По его данным, министр обороны США Пит Хегсет на закрытой встрече с Владимиром Зеленским в частном порядке объявил украинской делегации, что возможность уменьшения военного контингента в странах Европы оценивается президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию NBC News подтвердили пять американских чиновников и одно официальное лицо, лично знакомое с ходом встречи двух сторон.

Они отметили, что украинская делегация была «ошеломлена» этим заявлением шефа Пентагона. Подобная перспектива ощущается Киевом как угроза собственной безопасности в долгосрочной перспективе.

Официально Министерство обороны США отрицает факт подобных высказываний Хегсета. В ответ на просьбу NBC News прокомментировать полученные от источников сведения, пресс-служба Пентагона назвала информацию «100-процентно ложной» и добавила, что министр обороны «не делал никаких заявлений [по теме] и не называл никаких сроков вывода американских войск из Европы».