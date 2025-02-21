Макрону надо обсуждать безопасность Европы не с США, а с Россией — глава Компартии Франции
10:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон должен отказаться от курса на эскалацию конфликта с Россией и обсуждать безопасность на европейском континенте именно с ее лидером, а не с руководством США. Об этом заявил национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель.
«Нужно перестать участвовать в военной эскалации. Прекратить пересекать красные линии, установленные три года назад. Принять, что Украина не вступит в НАТО. Принять необходимость обсуждать с российским лидером мирный договор, а также договор о коллективной безопасности народов Европы. Не с [президентом США Дональдом] Трампом надо говорить, а с [президентом России Владимиром] Путиным, потому что мы живем на одном европейском континенте», — сказал Руссель перед началом встречи Макрона с представителями политических партий страны.
Он подчеркнул, что сложившаяся на международной арене ситуация вызывает тревогу и «нельзя исключать риск войны». Политик считает, что Франция должна начать переговоры с Россией, в том числе по вопросам деэскалации и снятия санкций.
После завершения дискуссий в Елисейском дворце лидер французских коммунистов рассказал, что разговор был преимущественно сконцентрирован на «российской угрозе» в контексте развития событий на Украине. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что, говоря о потенциальном соглашении по Украине, заключенном между США и Россией без участия Украины, Макрон заявил о необходимости «быть готовыми поддерживать Украину в военном плане, если она захочет продолжать» боевые действия.
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