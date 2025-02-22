Трое детей погибли, еще двое спасены при пожаре в частном доме в Курганской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Шадринксе Курганской области, из огня спаслись двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела трех мальчиков: 4-летних близнецов и 3-летнего ребенка. Их 7-летняя сестренка вынесла из пожара 4-месячного брата, остальных уже не смогла спасти», — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, во время пожара родителей дома не было: отец был на работе, а мать вышла в магазин.