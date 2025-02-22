Трое детей погибли, еще двое спасены при пожаре в частном доме в Курганской области
17:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Шадринксе Курганской области, из огня спаслись двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В Шадринске загорелся частный дом. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела трех мальчиков: 4-летних близнецов и 3-летнего ребенка. Их 7-летняя сестренка вынесла из пожара 4-месячного брата, остальных уже не смогла спасти», — говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, во время пожара родителей дома не было: отец был на работе, а мать вышла в магазин.
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