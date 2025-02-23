На Украине могут появиться европейские войска, но не под эгидой НАТО - Скотт Бессент

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы Запада по Украине предполагают возможное развертывание войск Европы, но без участия НАТО. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

«В моем понимании, это будет военное решение со стороны Европы, но не со стороны НАТО. От этого мы и будем отталкиваться», — заявил он в ответ на вопрос о возможности участия американских войск в потенциальной миротворческой миссии на Украине.