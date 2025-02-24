Консервативный блок ХДС/ХСС победил на досрочных выборах в Бундестаг

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на прошедших 23 февраля досрочных выборах в Бундестаг, набрав 28,6% голосов. Об этом сообщила на своем сайте Федеральная избирательная комиссия.

Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии», которая удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 20,8%. На третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали 16,4% избирателей — на треть меньше, чем в 2021 году. Это для социал-демократов худший результат в истории партии. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

«Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не попали в Бундестаг. Они получили 4,9% и 4,3% голосов соответственно.