ВС РФ продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на курахово-новоселовском направлении
11:20 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ДНР Денис Пушилин констатировал продвижение на всей линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе на курахово-новоселовском направлении. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Характерным является продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации по всей линии фронта. Мы видим определенные успехи на курахово-новоселовском направлении», — сказал Пушилин.
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