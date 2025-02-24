ВС РФ продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на курахово-новоселовском направлении

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ДНР Денис Пушилин констатировал продвижение на всей линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе на курахово-новоселовском направлении. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Характерным является продвижение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации по всей линии фронта. Мы видим определенные успехи на курахово-новоселовском направлении», — сказал Пушилин.