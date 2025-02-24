Венгрия против новой помощи Киеву и спешки в продлении санкций против РФ — МИД
11:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддержит выделение новых десятков миллиардов евро на поставки вооружений для Украины на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство Reuters.
Также, как подчеркнул министр, Венгрия выступит против поспешных действий в вопросе продления санкций Евросоюза в отношении России.
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