В Киеве утверждают, что переговоры с США по ресурсам находятся на завершающей стадии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и США находятся на завершающей стадии работы над договором по полезным ископаемым. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. <…> Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и одобрить его в Вашингтоне как можно скорее», — написала она на своей странице в соцсети «Х».

Стефанишина утверждает, что переговоры с американской стороной «были очень конструктивными и почти все ключевые детали были закрыты».