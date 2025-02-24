Многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ — Цивилев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огромное количество западных нефтегазовых компаний хотят вернуться на российский рынок, но опасаются санкций, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

«Они хотят вернуться, многие хотят вернуться, но они боятся, что на них будут наложены санкции. Если бы эти санкции были сняты, огромное количество рвануло бы на наш рынок сразу», — сказал он.