Венгрия опасается, что лидеры ЕС сорвут переговоры между РФ и США по Украине — Сийярто
21:20 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия всерьез опасается, что многие лидеры Евросоюза приняли решение сорвать российско-американские переговоры о мире на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
«Я по-прежнему уверен, что многие в ЕС приняли очень серьезное решение попытаться помешать успеху американо-российских переговоров и добиться продолжения войны [на Украине]», — сказал глава МИЛ в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе, которую транслировал телеканал М1.
Сийярто считает, что именно на срыв переговоров между Россией и США направлены последние предложения руководства ЕС о выделении Украине нового пакета военной помощи. По его словам, «речь идет о суммах от 20 млрд до 40 млрд евро, которые Евросоюз должен направить Украине». «Кроме того, в эти планы входит поставка невообразимого количества вооружений», — уточнил министр.
«Мы не поддержим принятие этого пакета», — предупредил Сийярто.
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