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НОВОСТИ

Венгрия опасается, что лидеры ЕС сорвут переговоры между РФ и США по Украине — Сийярто

21:20 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия всерьез опасается, что многие лидеры Евросоюза приняли решение сорвать российско-американские переговоры о мире на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Я по-прежнему уверен, что многие в ЕС приняли очень серьезное решение попытаться помешать успеху американо-российских переговоров и добиться продолжения войны [на Украине]», — сказал глава МИЛ в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе, которую транслировал телеканал М1.

Сийярто считает, что именно на срыв переговоров между Россией и США направлены последние предложения руководства ЕС о выделении Украине нового пакета военной помощи. По его словам, «речь идет о суммах от 20 млрд до 40 млрд евро, которые Евросоюз должен направить Украине». «Кроме того, в эти планы входит поставка невообразимого количества вооружений», — уточнил министр.

«Мы не поддержим принятие этого пакета», — предупредил Сийярто.

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