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СБ ООН принял американскую резолюцию по Украине в изначальном виде

09:20 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН принял американскую резолюцию по конфликту на Украине в изначальном виде, отклонив поправки как европейских стран, так и России, сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай, пять стран, включая Великобританию и Францию воздержались от голосования. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов, то есть США, РФ, Китая, Великобритании и Франции.

Принятая резолюция написана в нейтральном ключе, состоит из двух пунктов преамбулы в которых выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркивается роль ООН по поддержанию международного мира и безопасности, а также одного резолютивного пункта, который «призывает быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией».

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