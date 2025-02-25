Найдены двое сноубордистов, попавших под лавину в Сочи

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое сноубордистов, которые попали под сход лавины возле курорта «Роза Хутор» в Сочи, найдены и переданы врачам горнолыжного курорта. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

«Двое сноубордистов найдены. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.