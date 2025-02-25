Сбер наблюдает снижение спроса компаний на кредиты
12:40 25.02.2025
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Фото Сбера
По его словам, за декабрь 2024 года корпоративный портфель Сбера снизился на 1,4% за месяц (-0,1% без учета валютной переоценки). «В начале года мы наблюдаем продолжение данной тенденции – по итогам января снижение корпоративного портфеля составило 0,8% за месяц (-0,5% без учета валютной переоценки), – отметил Александр Ведяхин. – Спрос на кредиты у нас заметно снизился. И мы полагаем, что в феврале-марте тоже возможно снижение портфеля или рост около нуля. Инвестиционная активность компаний снизилась из-за высокой ключевой ставки, но выросла потребность в оборотном финансировании».
В целом в России доля просроченной задолженности в портфеле кредитов юридических лиц снижается, по статистике ЦБ – снижение в два раза последние пять лет, отметил Александр Ведяхин, и в Сбере такая же тенденция. «Банк имеет большой накопленный опыт работы урегулирования сложных ситуаций, ориентируясь, в первую очередь, на выбор кредитной, а не дефолтной стратегии», – подчеркнул он.
«Массовых запросов на реструктуризации пока что нет, но мы не исключаем, что они могут возникнуть, – добавил Александр Ведяхин. – Мы к этому готовы и в случае точечных кейсов решения принимаются исходя из специфики ситуации. При рассмотрении реструктуризаций Сбер также предлагает программу хеджирования процентного риска».
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