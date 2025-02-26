Трамп назвал дату приезда в Вашингтон Зеленского для подписания сделки по недрам

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу на этой неделе, в рамках визита состоится подписание сделки по полезным ископаемым Украины.

«Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением», — сказал Трамп на первом заседании своего кабинета.