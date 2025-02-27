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НОВОСТИ

Рождаемость в Японии в 2024 году упала до рекордно низкого уровня

10:20 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень рождаемости в Японии в 2024 году упал до рекордно низкого уровня. Как следует из данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния, за год в стране родились 720 988 детей.

Зафиксированный показатель на 5% ниже уровня 2023 года. Естественная убыль населения составила более 897 тыс. человек.

Рождаемость в Японии снижается уже девятый год подряд.

В последние годы в стране фиксируется рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас около 60%.

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