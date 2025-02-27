Управление ООН по правам человека следует двойным стандартам — экс-президент Шри-Ланки
10:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление ООН по правам человека следует двойным стандартам, по-разному относясь к Украине и Шри-Ланке, которая подвергается необоснованной критике со стороны ООН. Об этом заявил бывший ланкийский президент Ранил Викрамасингхе на встрече с молодежью.
«Многие европейские страны молчат о Владимире Зеленском. Они молчат о том, что Украина не проводит президентские выборы. Конституция этой страны предусматривает возможность отложить всеобщие выборы, когда действует военное положение. Однако в конституции ничего не говорится о президентских выборах», — отметил он.
«В Шри-Ланке мы провели выборы в то время, когда „Тигры освобождения „Тамил илама“ (тамильская организация, сражавшаяся с 1976 г. за создание независимого государства „Тамил илам“ на территории Шри-Ланки; распущена в 2009 г. — прим. ТАСС) воевали на севере, а „Народный фронт освобождения“ (JVP) — на юге. Шри-Ланка провела выборы вовремя. Мы провели выборы в 2024 году, и в настоящее время у власти находится правительство под руководством JVP. JVP не только выиграла выборы, но и смогла привести их в соответствии с демократической системой. Однако Управление ООН по правам человека следует двойным стандартам, и они относятся к Шри-Ланке иначе», — указал Викрамасингхе.
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