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Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей

16:07 27.02.2025

Москва входит в тройку самых освещенных городов мира, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, с 2011 года в мегаполисе установили 478 тыс. приборов наружного освещения, в этом году планируется установить более 32 тыс. таких приборов во дворах, на детских и спортивных площадках.

«Оснащаем улицы современными энергоэффективными светильниками, внедряем «умные» системы управления, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать, горит фонарь или нет», – сообщил градоначальник.

По его данным, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось более чем в 4 раза, сегодня их в Москве около 2300. При этом световой дизайн для каждого строения создается индивидуально, для того, чтобы подчеркнуть его архитектурные элементы.

«Есть и особенные проекты – например, 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции «самоцветы», а улицы Садового кольца отличают золотые оттенки», – сообщил Собянин. Он отметил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка была установлена на 83 объектах, среди которых Театр кукол имени Образцова, музей-квартира Кржижановского, Живописный мост, универсальный спортивный зал «Дружба» в «Лужниках».

Как заявил мэр, современное освещение улиц не только повышает комфорт и безопасность москвичей, но повышает туристическую привлекательность российской столицы.

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