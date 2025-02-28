Запад после Мюнхенской конференции пытается «подогреть» Молдавию против России — Додон
11:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские бюрократы пытаются спровоцировать Молдавию на новый уровень агрессии против России после Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Попытки пойти еще глубже есть, они активизировались после Мюнхенской конференции по безопасности, буквально в последние недели, где прозвучала четкая и ясная позиция, что мир меняется, — сказал он. — Я думаю, что европейские бюрократы пытаются еще больше и через [президента Молдавии] Майю Санду выйти на новый уровень агрессии Молдовы против России».
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