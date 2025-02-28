0
0
19
НОВОСТИ

Запад после Мюнхенской конференции пытается «подогреть» Молдавию против России — Додон

11:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские бюрократы пытаются спровоцировать Молдавию на новый уровень агрессии против России после Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Попытки пойти еще глубже есть, они активизировались после Мюнхенской конференции по безопасности, буквально в последние недели, где прозвучала четкая и ясная позиция, что мир меняется, — сказал он. — Я думаю, что европейские бюрократы пытаются еще больше и через [президента Молдавии] Майю Санду выйти на новый уровень агрессии Молдовы против России».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 28.02.2025
Обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокусе» пытался скрыться от правоохранителей
0
109
10:20 28.02.2025
Трамп не ответил однозначно, будут ли США передавать разведданные Украине
0
151
10:05 28.02.2025
КНДР запустила стратегическую крылатую ракету — Ренхап
0
155
10:00 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона был завербован Киевом под угрозой убийства его родственников
0
193
09:32 28.02.2025
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД КНР Ван И
0
221
09:25 28.02.2025
Объявлены победители фестиваля Original+
0
218
09:20 28.02.2025
Делегации США и РФ в Стамбуле обозначили шаги к нормализации работы дипмиссий — Госдеп
0
270
09:05 28.02.2025
ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона
0
259
09:00 28.02.2025
За ночь над пятью регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА
0
259
21:30 27.02.2025
Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский
0
1160

Возврат к списку