ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области
13:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в течение недели нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
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