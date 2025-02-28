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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

13:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в течение недели нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

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