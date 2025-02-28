170 рыбаков спасены с дрейфующей у берегов Сахалина льдины
14:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС спасли 170 рыбаков с льдины, дрейфующей в Охотском море у берегов Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Спасены 170 человек при помощи авиации и плавсредств. Разрыв ледового поля от берега составляет до 1 км», — сказали в ведомстве.
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