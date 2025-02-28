170 рыбаков спасены с дрейфующей у берегов Сахалина льдины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС спасли 170 рыбаков с льдины, дрейфующей в Охотском море у берегов Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Спасены 170 человек при помощи авиации и плавсредств. Разрыв ледового поля от берега составляет до 1 км», — сказали в ведомстве.