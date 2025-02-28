Узбекистан пригласил своих граждан вернуться из РФ для строительства района Новый Ташкент

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан пригласил вернуться на родину своих граждан, уехавших работать в Россию, чтобы принять участие в строительстве района Новый Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба посольства Узбекистана в России.

«Приглашаем наших соотечественников, работающих за рубежом, вместе строить Новый Ташкент и зарабатывать деньги! Строительные организации проекта предлагают работу около 10 тыс. наших соотечественников, имеющих опыт работы в этих сферах, по 38 специальностям, в том числе бетонщикам, штукатурам, сантехникам, электрикам, каменщикам и другим», — говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

Там добавили, что ежемесячная заработная плата будет составлять от 8 до 15 млн сумов (от 54 тыс. до 102 тыс. рублей).

Ранее правительство Узбекистана приняло решение начать строительство Нового Ташкента из-за роста населения столицы, пробок и резкого уменьшения зеленых насаждений. Предполагается, что новая часть города рассчитана на 2 млн жителей. Планируется, что там также будут разбиты парки и сады.

По данным Агентства миграции, в настоящее время за границей работают порядка 1,5 млн граждан Узбекистана, около 1 млн трудовых мигрантов заняты в Российской Федерации. При этом за минувший год число мигрантов уменьшилось почти на 35%. По данным Центробанка, в 2024 году трудовые мигранты перевели в Узбекистан $14,8 млрд. Из них $11,5 млрд, или 77%, поступило из России.