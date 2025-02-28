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Зеленский после споров с Трампом досрочно покинул Белый дом

22:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после того, как в прямом эфире на повышенных тонах поспорил с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Как уточняет агентство УНИАН, также отменена совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа, которая должна была последовать после переговоров. О судьбе соглашения по полезным ископаемым, которое планировалось подписать в ходе визита, на данный момент неизвестно.


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