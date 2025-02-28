Зеленский после споров с Трампом досрочно покинул Белый дом
22:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняет агентство УНИАН, также отменена совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа, которая должна была последовать после переговоров. О судьбе соглашения по полезным ископаемым, которое планировалось подписать в ходе визита, на данный момент неизвестно.
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