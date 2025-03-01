Руководство Мексики «было в гневе» от слов главы Пентагона - СМИ
16:02 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике боевыми действиями в случае, если ряд мексиканских чиновников продолжит поддерживать связи с наркокартелями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их словам, 31 января шеф Пентагона провел разговор с руководством Минобороны Мексики. В ходе беседы Хегсет подчеркнул, что если связи между мексиканскими чиновниками и наркокартелями продолжатся, то «американские военные будут готовы предпринять односторонние действия» против преступных группировок. Руководство Мексики «было в гневе» от слов Хегсета, посчитав, что тот угрожает «боевыми действиями на территории» страны.
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