Руководство Мексики «было в гневе» от слов главы Пентагона - СМИ

16:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике боевыми действиями в случае, если ряд мексиканских чиновников продолжит поддерживать связи с наркокартелями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, 31 января шеф Пентагона провел разговор с руководством Минобороны Мексики. В ходе беседы Хегсет подчеркнул, что если связи между мексиканскими чиновниками и наркокартелями продолжатся, то «американские военные будут готовы предпринять односторонние действия» против преступных группировок. Руководство Мексики «было в гневе» от слов Хегсета, посчитав, что тот угрожает «боевыми действиями на территории» страны.