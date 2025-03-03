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Собянин: Проект «Московское долголетие» объединил более 620 тыс. москвичей

09:58 03.03.2025

За семь лет действия в столице РФ проекта «Московское долголетие» в нем приняло участие более 620 тыс. горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за эти несколько лет программа стала неотъемлемой частью жизни мегаполиса. «Ряд научных исследований показали положительное влияние проекта на качество жизни участников, их физическое и ментальное здоровье, - констатировал градоначальник. - Мы постоянно развиваем «Московское долголетие»: запускаем новые направления и удобные цифровые сервисы, открываем центры в шаговой доступности от дома».

Согласно данным мэра, проект предоставляет пожилым горожанам все нужное, для того, чтобы те могли вести активный образ. В частности, действует 141 центр московского долголетия, открыты более 15 тыс. групп где можно заняться спортом, творчеством и образованием.

По данным Национального агентства финансовых исследований, участники «Московского долголетия» внимательнее следят за состоянием здоровья, чаще занимаются физкультурой и спортом, учатся новому, проводят больше времени с друзьями, заводят новые знакомства. При этом, согласно опросам участников проекта, 63% из них уверены, что «Московское долголетие» помогает им заботиться о здоровье, у 54% улучшилось эмоциональное состояние.

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