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В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные — синоптик

12:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потепление до плюс 14 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные 8 и 9 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные в Москве ожидается настоящее апрельское тепло — воздух может прогреться уже до плюс 9-14 градусов. Есть вероятность установления рекорда тепла для 8 марта (рекорд плюс 8,6 градуса — 2020 г.). Не исключены рекорды тепла также и 9 марта. При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.

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