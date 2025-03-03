В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные — синоптик

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потепление до плюс 14 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные 8 и 9 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные в Москве ожидается настоящее апрельское тепло — воздух может прогреться уже до плюс 9-14 градусов. Есть вероятность установления рекорда тепла для 8 марта (рекорд плюс 8,6 градуса — 2020 г.). Не исключены рекорды тепла также и 9 марта. При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.