0
0
155
НОВОСТИ

Поддержка Украины со стороны ЕС превратилась в «политическую какофонию» — Стубб

13:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС пока не выработали единый план по поддержке Украины, сейчас действия сообщества напоминают «политическую какофонию». Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg.

«У нас [ЕС] должен быть план. Одна из наших проблем заключается в том, что сейчас возникла дипломатическая какофония. У нас несколько видов групп и организаций, которые занимаются разными темами. Если мы хотим завладеть инициативой, нам нужен европейско-украинский мирный план, в соответствии с которым мы уже сможем вести переговоры с президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [РФ Владимиром] Путиным», — отметил он.

Стубб также выразил мнение, что подобный план должен состоять из трех пунктов. Первый заключался бы в улучшении переговорной позиции Украины, оказании ей финансовой и политической помощи, в том числе за счет использования замороженных российских активов. Вторым должно было бы стать прекращение огня, третьим — проведение мирных переговоров. Он добавил, что ЕС было бы необходимо выбрать спецпосланников, которые бы представляли его интересы на потенциальных переговорах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 03.03.2025
ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента, на которых избран Гунба
0
82
13:20 03.03.2025
Перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в украинском вопросе — Песков
0
118
13:05 03.03.2025
Один человек убит и четверо ранены в результате теракта на автовокзале в Хайфе
0
151
12:32 03.03.2025
Перепалка Трампа с Зеленским знаменует конец коллективного Запада — WP
0
252
12:20 03.03.2025
У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра — Пушилин
0
257
12:05 03.03.2025
Норвегии стоит повременить с мыслями о членстве в ЕС — премьер
0
282
12:00 03.03.2025
В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные — синоптик
0
275
11:40 03.03.2025
Мэр Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка
0
287
11:32 03.03.2025
Венгрия заблокировала документ о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву — Politico
0
373
11:20 03.03.2025
ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего теракты в синагоге и московском метро
0
330

Возврат к списку