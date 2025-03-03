Поддержка Украины со стороны ЕС превратилась в «политическую какофонию» — Стубб

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС пока не выработали единый план по поддержке Украины, сейчас действия сообщества напоминают «политическую какофонию». Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg.

«У нас [ЕС] должен быть план. Одна из наших проблем заключается в том, что сейчас возникла дипломатическая какофония. У нас несколько видов групп и организаций, которые занимаются разными темами. Если мы хотим завладеть инициативой, нам нужен европейско-украинский мирный план, в соответствии с которым мы уже сможем вести переговоры с президентом [США Дональдом] Трампом и президентом [РФ Владимиром] Путиным», — отметил он.

Стубб также выразил мнение, что подобный план должен состоять из трех пунктов. Первый заключался бы в улучшении переговорной позиции Украины, оказании ей финансовой и политической помощи, в том числе за счет использования замороженных российских активов. Вторым должно было бы стать прекращение огня, третьим — проведение мирных переговоров. Он добавил, что ЕС было бы необходимо выбрать спецпосланников, которые бы представляли его интересы на потенциальных переговорах.