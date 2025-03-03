Один человек убит и четверо ранены в результате теракта на автовокзале в Хайфе

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек был убит и четверо получили ранения различной степени тяжести в результате нападения вооруженного ножом террориста на центральный автовокзал в Хайфе на севере Израиля. Об этом сообщила медицинская служба Израиля «Маген Давид адом».

«Медики констатировали смерть мужчины в возрасте около 70 лет, оказали медицинскую помощь и направили четырех пострадавших в больницу, состояние троих из низ оценивается как тяжелое», — говорится в заявлении.

Полицейская пресс-служба сообщила, что в Хайфе было осуществлено «нападение с использованием холодного оружия». «Террорист ликвидирован», — добавили правоохранители.