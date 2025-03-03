Застройщики индивидуального жилья могут открыть возобновляемые кредитные линии в Сбере
16:58 03.03.2025
Сбер открыл первую возобновляемую кредитную линию под эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для компании «Теремъ». Это позволит подрядчику сократить операционные издержки и нарастить объёмы строительства за счёт быстрого доступа к финансированию.
«В связи с изменениями в жилищном законодательстве средства со счетов эскроу подрядчик может получить только после завершения строительства дома. У застройщиков частных домов возникает потребность в привлечении финансирования. Раньше мы кредитовали подрядчиков ИЖС под каждый отдельный договор строительного подряда с использованием счета эскроу. Возобновляемая кредитная линия стала ответом на запрос наших клиентов – лимит позволяет направить средства на строительство сразу нескольких домов», – сказал директор Департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко.
По его словам, финансирование в таком формате экономит время и деньги бизнеса и способствует развитию индивидуального жилищного строительства в России. «Теперь застройщикам стало проще планировать работу отдела продаж, загрузку производства, гибко регулировать объемы строительства. Возобновляемая кредитная линия для компании «Теремъ» — стартовый проект, в будущем мы планируем сделать это решение доступным для всех подрядчиков», – сообщил он.
«Работа с ипотечными кредитами по эскроу без возобновляемой кредитной линии была довольно жесткой, так как подрядчики не могли получать своевременный доступ к финансированию, – отметил Дарья Костюкеевич, директор по работе с ключевыми партнерами и стратегии развития товара строительной компании «Теремъ». – Введенные изменения предоставят больше свободы и гибкости застройщикам в управлении финансами. Возможность поддерживать стабильный денежный поток, вероятно, со временем положительно повлияет на работу с партнерами и клиентами – компания сможет предложить более выгодные условия сотрудничества».
По итогам 2024 года Сбер занимает порядка 50% российского рынка эскроу ИЖС. Сегодня остатки по эскроу ИЖС в банке составляют 27 млрд руб.
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