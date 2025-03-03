Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году
17:27 03.03.2025
Москва поставила в 2024 году рекорд по количеству посетивших город туристов. Более 26 млн человек побывали в мегаполисе, что на 3% больше показателя 2019 года, который считался самым успешным для столичной туристической отрасли. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, около 30% внутреннего туристического потока обеспечивают гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17–18% – представители Санкт-Петербурга, Ханты-мансийского автономного округа, Ямало-ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области.
«Чаще стали выбирать Москву и индивидуальные туристы из Китая, стран Ближнего Востока», – отмечает градоначальник. По словам Собянина, туристов интересуют исторический центр мегаполиса, его благоустроенные парки, ВДНХ, городские фестивали и международные деловые события.
Московские гостиницы справляются с потоком туристов. «В 2024-м в среднем наши отели категорий «три», «четыре», «пять звезд» были заняты на 78%, но в период масштабных мероприятий показатель мог превышать 90%», – сообщил Собянин.
По данным градоначальника, туротрасль принесет в бюджет Москвы дополнительно поступит 225 млрд руб. Эти финансы позволят сделать город еще более комфортным для жителей и привлекательным для гостей, подчеркнул Собянин.
НОВОСТИ
- 18:00 03.03.2025
- Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области
- 17:32 03.03.2025
- Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность спецслужбам, которые сумели выйти на след террориста и нейтрализовать его
- 17:18 03.03.2025
- Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году
- 17:12 03.03.2025
- Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья
- 17:00 03.03.2025
- Два человека погибли, 25 пострадали из-за наезда автомобиля в Мангейме в ФРГ — Bild
- 16:58 03.03.2025
- Застройщики индивидуального жилья могут открыть возобновляемые кредитные линии в Сбере
- 16:34 03.03.2025
- Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на берегу Ладожского озера
- 16:32 03.03.2025
- Почти 2 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты
- 16:12 03.03.2025
- ВСУ потеряли более 160 военных и 9 бронемашин на курском направлении за сутки
- 16:00 03.03.2025
- Упавший беспилотник найден перед частным домом в Абинске на Кубани, выставлено оцепление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать