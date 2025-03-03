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НОВОСТИ

Сергей Собянин: Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в 2024 году

17:27 03.03.2025

Москва поставила в 2024 году рекорд по количеству посетивших город туристов. Более 26 млн человек побывали в мегаполисе, что на 3% больше показателя 2019 года, который считался самым успешным для столичной туристической отрасли. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, около 30% внутреннего туристического потока обеспечивают гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17–18% – представители Санкт-Петербурга, Ханты-мансийского автономного округа, Ямало-ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области.

«Чаще стали выбирать Москву и индивидуальные туристы из Китая, стран Ближнего Востока», – отмечает градоначальник. По словам Собянина, туристов интересуют исторический центр мегаполиса, его благоустроенные парки, ВДНХ, городские фестивали и международные деловые события.

Московские гостиницы справляются с потоком туристов. «В 2024-м в среднем наши отели категорий «три», «четыре», «пять звезд» были заняты на 78%, но в период масштабных мероприятий показатель мог превышать 90%», – сообщил Собянин.

По данным градоначальника, туротрасль принесет в бюджет Москвы дополнительно поступит 225 млрд руб. Эти финансы позволят сделать город еще более комфортным для жителей и привлекательным для гостей, подчеркнул Собянин.

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