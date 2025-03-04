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Силы ПВО сбили за ночь 18 украинских БПЛА над регионами России

09:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над территорией Воронежской области, 2 БПЛА — над территорией Самарской области и по 1 БПЛА — над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.

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