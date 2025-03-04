Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км — Марочко
10:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате прорыва оборонительной линии вооруженных формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:12 04.03.2025
- Python стал самым популярным языком программирования у участников конкурса «Цифровой марафон»
- 11:05 04.03.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель
- 11:00 04.03.2025
- Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета
- 10:32 04.03.2025
- Для продолжения войны у Украины не хватит людей, а у США — оружия и денег, заявил Вэнс
- 10:05 04.03.2025
- Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
- 10:00 04.03.2025
- КНР вводит дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельхозпродукцию из США
- 09:32 04.03.2025
- В СБ ООН должна быть представлена мусульманская страна с правом вето — Эрдоган
- 09:20 04.03.2025
- Париж предложил использовать замороженные активы РФ как гарантию безопасности Украины — FT
- 09:05 04.03.2025
- Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg
- 09:00 04.03.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 18 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать