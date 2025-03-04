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Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км — Марочко

10:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате прорыва оборонительной линии вооруженных формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км», — сказал он.

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