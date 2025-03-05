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Путин подписал указ о назначении Дронова врио главы Новгородской области

10:05 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова врио главы региона. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в президентском указе.

Ранее Путин встретился с Дроновым в Кремле и обсудил с чиновником его работу во главе региона.

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