В России уволился каждый второй участковый полиции — глава МВД
15:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет в прошлом году уволился из МВД. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточных нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:12 05.03.2025
- Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной — Fox
- 16:00 05.03.2025
- РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин
- 15:12 05.03.2025
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 215 военных
- 15:00 05.03.2025
- Путин заявил о снижении уличной преступности в России
- 14:32 05.03.2025
- Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
- 14:12 05.03.2025
- РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
- 14:00 05.03.2025
- ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах
- 13:32 05.03.2025
- Российские военные освободили Привольное в Донецкой Народной Республике
- 13:26 05.03.2025
- Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза
- 13:22 05.03.2025
- Благотворительный фонд "Возрождение" отчитался о работе за 2024 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать