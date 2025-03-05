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НОВОСТИ

В России уволился каждый второй участковый полиции — глава МВД

15:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет в прошлом году уволился из МВД. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточных нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», — сказал он.

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