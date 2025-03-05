0
0
0
НОВОСТИ

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной — Fox

16:12 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — написала она в соцсети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 05.03.2025
РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин
0
72
15:32 05.03.2025
В России уволился каждый второй участковый полиции — глава МВД
0
152
15:12 05.03.2025
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 215 военных
0
166
15:00 05.03.2025
Путин заявил о снижении уличной преступности в России
0
205
14:32 05.03.2025
Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
0
323
14:12 05.03.2025
РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
0
327
14:00 05.03.2025
ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах
0
311
13:32 05.03.2025
Российские военные освободили Привольное в Донецкой Народной Республике
0
343
13:26 05.03.2025
Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза
0
348
13:22 05.03.2025
Благотворительный фонд "Возрождение" отчитался о работе за 2024 год
0
341

Возврат к списку