Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной — Fox

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — написала она в соцсети X.