Минобороны США был дан приказ приостановить всю помощь Украине, включая помощь, которая была в пути - Пентагон
19:15 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель американского Минобороны на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине.
Как сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник, США приостановили передачу Украине всех разведывательных данных.
На просьбу ТАСС прокомментировать сообщения СМИ на эту тему сотрудник американского военного ведомства ответил: «В понедельник в 18:00 Министерству обороны США был дан приказ приостановить всю помощь Украине, включая помощь, которая была в пути». Других подробностей он не привел. В Пентагоне пока не ответили на уточняющий вопрос о том, касается ли эта приостановка передачи Киеву разведданных.
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