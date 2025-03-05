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В Белоруссии специалисты определили места поиска редкоземельных металлов

20:10 05.03.2025 Источник: Интерфакс

Специалисты определили конкретные площадки в Белоруссии, где по поручению президента будет производиться поиск редкоземельных металлов, сообщил в среду министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Сергей Масляк.

"В ходе назначения главой государства 4 марта меня министром природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена задача необходимости поиска редкоземельных элементов. В целях выполнения данного поручения сегодня руководством Минприроды с участием подведомственных организаций - государственных предприятий "НПЦ по геологии" и "Белгосгеоцентр" проведен так называемый "мозговой штурм" по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей (объектов)", - сказал Масляк, которого цитирует пресс-служба министерства.

"Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области", - добавил глава Минприроды.

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