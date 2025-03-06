США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон просит Киев не подрывать усилия США по урегулированию украинского конфликта и проявить заинтересованность в достижении мира. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент [США Дональд Трамп] пытается понять, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами — и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать [эти усилия]. Когда вице-президент [США Джей Ди Вэнс] сказал, что для решения проблемы потребуется дипломатия, президент [Владимир] Зеленский, к сожалению, решил поспорить с вице-президентом и спросил, возможна ли вообще дипломатия. Этим он, по сути, подрывал план президента [США]», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что за столом переговоров должны присутствовать обе стороны. «Украина должна быть за столом [переговоров], потому что это их страна. Россия должна быть за столом [переговоров]. И только президент Трамп может добиться этого. Это было [его] целью, это и остается целью», — отметил Рубио.