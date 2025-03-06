США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио
10:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон просит Киев не подрывать усилия США по урегулированию украинского конфликта и проявить заинтересованность в достижении мира. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
«Президент [США Дональд Трамп] пытается понять, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами — и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать [эти усилия]. Когда вице-президент [США Джей Ди Вэнс] сказал, что для решения проблемы потребуется дипломатия, президент [Владимир] Зеленский, к сожалению, решил поспорить с вице-президентом и спросил, возможна ли вообще дипломатия. Этим он, по сути, подрывал план президента [США]», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что за столом переговоров должны присутствовать обе стороны. «Украина должна быть за столом [переговоров], потому что это их страна. Россия должна быть за столом [переговоров]. И только президент Трамп может добиться этого. Это было [его] целью, это и остается целью», — отметил Рубио.
НОВОСТИ
- 10:32 06.03.2025
- Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов
- 10:12 06.03.2025
- Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США
- 10:00 06.03.2025
- Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС, если они немедленно не освободят всех заложников
- 09:32 06.03.2025
- ВСУ наращивают группировку в Северске ДНР и размещают солдат в жилых домах — Марочко
- 09:20 06.03.2025
- Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной США и РФ
- 09:05 06.03.2025
- Над АЭС «Мааньшань» на Тайване видны клубы дыма — СМИ
- 09:00 06.03.2025
- Строение повреждено из-за падения беспилотника в Воронежской области
- 20:30 05.03.2025
- У Киева вскоре могут закончится ракеты для ЗРК Patriot - СМИ
- 20:10 05.03.2025
- В Белоруссии специалисты определили места поиска редкоземельных металлов
- 19:19 05.03.2025
- В Доме правительства Московской области подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать