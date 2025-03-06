БРИКС действует правильно, если есть столько желающих вступить в группу — глава МИД Индии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены БРИКС действуют правильно, если есть столько желающих присоединиться к этой группе. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ходе своего визита в Великобританию, выступление транслировалось на его странице в социальной сети Х

«Я думаю, что очевидно, что они [государства — члены БРИКС] делают что-то правильное, если так много стран хотят присоединиться к БРИКС, и так много стран уже присоединились», — сказал он.

Джайшанкар напомнил, что в самом начале в БРИКС было четыре страны. «Затем присоединилась Южная Африка, а потом число участников достигло двузначного числа, а в прошлом году в Казани мы также добавили партнеров по диалогу», — отметил Джайшанкар.