США приостановили военную помощь Киеву, так как он воспринимал ее как должное — Габбард

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание Украине военной помощи, а также обмен разведывательными данными, поскольку Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное. Об этом заявила в четверг директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала она в эфире телеканала Fox News.