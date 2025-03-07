США приостановили военную помощь Киеву, так как он воспринимал ее как должное — Габбард
09:20 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание Украине военной помощи, а также обмен разведывательными данными, поскольку Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное. Об этом заявила в четверг директор Национальной разведки США Тулси Габбард.
«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала она в эфире телеканала Fox News.
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