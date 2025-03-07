США введут пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с КНР — Reuters

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США планируют взимать плату со всех судов в составе флотов, где присутствуют суда под китайским флагом или произведенные в КНР, за швартовку в американских портах, а также призовут своих союзников к аналогичным действиям. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа.

В соответствии с документом плата будет взиматься с каждого судна, которое «входит в состав флота, где присутствуют суда, построенные в Китае или ходящие под китайским флагом». При этом само судно может вообще не иметь никакого отношения к КНР. Проект также включает в себя требование к союзникам США ввести аналогичные ограничения, иначе они могут «столкнуться с ответными мерами» Вашингтона. В документе также упоминается, что администрация США может ввести дополнительные пошлины на китайское погрузочно-разгрузочное оборудование. Точная сумма сборов или метод их расчета не приводится.

Агентство поясняет, что китайские верфи занимают доминирующее положение в судостроении с рыночной долей, превышающей 50%. Укрепление позиций китайских верфей происходило за счет сокращения доли производителей из Японии, Южной Кореи и самих США.