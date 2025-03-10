США почти возобновили предоставление Киеву разведданных — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных.

«Мы почти сделали [это]», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста пресс-пула Белого дома о готовности отменить паузу в передаче Киеву разведданных.